ホンダは、中国で投入する次世代EVの新モデルを発表した。ホンダは16日、中国で投入する次世代のEVモデルとして、輝きを意味する「イエ（漢字は火へんに華）」シリーズを発表した。新モデルは、セダンタイプの1車種とSUVタイプの2車種で、2027年までに6車種が投入される予定。また、2025年販売予定の新モデルは、中国IT大手のファーウェイなどと連携が強化され、車内の快適性が高まっているという。ホンダは、中国でのEVの販売比率