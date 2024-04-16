16日午後5時21分ごろ、JR東京駅で、ホームに到着した東海道新幹線「こだま730号」（16両編成）の乗客から「車内にヘビがいる」と駅係員に連絡があった。駅係員が車内を調べたところ、6号車でヘビ1匹を発見し捕獲した。JR東海によると、ヘビは体長38〜40センチで種類や毒の有無は不明。午後8時までに被害の申告はなかったという。便器で発見の1.6mヘビ、飼い主見つかる同じアパート1階→2階ヘビが発見された「こだま730号」は