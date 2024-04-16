兵庫県高砂市の公園に止めた軽乗用車内で子ども2人が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認された事件で、県警は16日、母親でアルバイトの永松露音（つゆね）容疑者（27）=同県加古川市平岡町新在家=を殺人容疑で逮捕し、発表した。容疑を認め、「家族全員で死のうと思った」と供述しているという。子ども2人が発見された軽自動車が止められていた河川敷=2024年4月10日午前10時12分、兵庫県高砂市、朝日放送テレビヘリから、