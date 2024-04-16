集会に参加する人質の家族や支持者＝３月２日、パリ/Alexi J. Rosenfeld/Getty Images（ＣＮＮ）イスラエルとイスラム組織ハマスとの間で行われている人質の解放と停戦を巡る交渉で、ハマスが第１段階で解放する人質の人数を半分以上引き下げたことがわかった。事情に詳しいイスラエルの情報筋が明らかにした。ハマスは最新の対案で、６週間にわたる停戦と引き換えに解放する人質について、２０人未満を提案した。これは数カ月にわ