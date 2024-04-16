ＤｅＮＡは１６日、米大リーグ・ジャイアンツから自由契約となった筒香嘉智内野手（３２）と契約合意したと発表した。５年ぶりの古巣復帰は午後２時２５分の“ツツゴータイム”にファンへ報告された。筒香は０９年ドラフト１位で横浜（現・ＤｅＮＡ）に入団。１９年オフにポスティングシステムを利用してメジャー移籍した。レイズをスタートとして、ドジャース、パイレーツなどを渡り歩いたが、メジャーでは２度の８本塁打が最