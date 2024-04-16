ソウル時事】韓国尹錫悦大統領は１６日の閣議で、総選挙での与党惨敗を受け「より低い姿勢と柔軟な態度で国民の思いを傾聴する」と述べた。尹氏が公の場で選挙結果に関し話すのは初めて。尹氏は「いくら国政の方向が正しく、良い政策を数多く推進するとしても、国民が実際に変化を感じられなければ政府の役割を果たせなかったということだ」と敗因を語った。