タレント中居正広（51）が15日、MCを務めるTBS系「中居大悟に言いたい人々」に出演。実家の家賃を明かす一幕があった。同番組では、芸能界屈指の”肉マニア”で元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（58）が、「最高級肉グルメ」という企画で行きつけの店を訪問。往年の大スターらも常連だったという東京・銀座のステーキ店「ゆたか銀座」に行き、希少部位「シャトーブリアン」のステーキなどを堪能した。200グラムのシャトーブリアン