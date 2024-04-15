フジテレビ系「深夜のハチミツ！！Beethetop」（日曜深夜0時30分）にレギュラー出演中のお笑いコンビ・生ファラオが、フジテレビに“ガチ移住”したことが明らかになった。芸人がフジテレビに移住するのは史上初。生ファラオが移住したのは、フジテレビ湾岸スタジオ内にある「深夜のハチミツ」収録セットこと、通称“ハチミツハウス”。広いリビングにソファや冷蔵庫もあるなど、本格的に生活ができるようなセットになっており