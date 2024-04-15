銀行詐欺の疑いで訴追されたドジャース大谷翔平投手（２９）の元通訳・水原一平容疑者（３９）が、ＭＬＢ機構から「永久追放」される可能性が出てきた。米全国紙の「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」が１４日（日本時間１５日）に「イッペイ・ミズハラは、球界から永久追放となる可能性に直面している」と報じたもの。水原容疑者は２０２１年９月から違法賭博にのめり込み、莫大な借金を抱えた。そこで手をつけたのが、あろうことか大谷