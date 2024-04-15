銀行詐欺の罪で訴追され、日本時間13日に保釈された大谷翔平選手の元通訳・水原一平容疑者（39）。大谷選手との最後の話し合いの詳細をアメリカメディアが報じた。その中身とは？【画像】水原容疑者と胴元とのやり取り明らかに…「バンプもらえるチャンスある？」「OK。相棒」■意図は…？水原氏に“異例の足かせ”12日、ロサンゼルスの連邦地裁に出廷した水原容疑者。違法賭博への関与が明らかになって以来、初めて公の場に姿