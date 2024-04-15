イスラエルイランからの初めての直接攻撃に対して、即時の反撃を決めていたと公共放送が伝えました。報復の連鎖につながりかねず、緊張が高まっています。【映像】イランからドローンやミサイル発射 迎撃の瞬間イスラエル軍は13日夜からの攻撃について、イランから「合わせて60トンほどの爆発物を載せたドローンやミサイルなど約350発が発射され、99パーセントを迎撃した」と発表しました。イランは、シリアにあるイラン