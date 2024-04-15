ハワイのカウアイ島に大雨が降り、冠水や土砂崩れなどの被害が発生したことに続き、マウイ島やオアフ島にも洪水注意報が発令された。​１４日（現地時間）、ハワイ州当局によると、ジョッシュ・グリーン州知事は１１〜１２日、カウアイ島で発生した豪雨被害に対応・支援するために非常事態を宣言し、２２日まで緊急救済活動を行う。​グリーン州知事は「カウアイの悪天候により道路や橋梁、他の基盤施設に被害が発生した