神奈川・伊勢原市で3月12日、1974年式スズキGT380・通称「サンパチ」という70年代バイクが盗まれた。バイクを盗まれた男性は100万円の懸賞金をかけ、SNSで情報提供を求めている。中古で250万円以上人気の“サンパチ”が盗まれる3月12日、愛好家に人気の70年代のバイク「サンパチ」が盗まれる事件が発生した。愛車を盗まれた男性は、自ら100万円の懸賞金をかけ、モクゲキ！情報の提供を呼びかけている。神奈川・伊勢原市の住宅ガ