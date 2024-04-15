お笑い芸人ほんこん（60）が15日までにYouTubeチャンネルを更新。ドジャース大谷翔平投手（29）と、元通訳の水原一平容疑者（39）について言及したタレントの発言に怒りをあらわにした。ほんこんは、水原容疑者が銀行詐欺の疑いで訴追されたことで、これまで大谷の関与を疑うような発言をしていたコメンテーターらが謝罪する中、「1人、謝罪もせず『類は友を呼ぶ』とか“爆弾ブログ”を書いてるおばさんがおる」と言及。「名前なん