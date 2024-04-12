球団創設90年の節目にV奪還を誓う巨人だが、阿部慎之助・新監督（45）の船出は順調とは言い難い。若手外野手の台頭は明るい話題だが、5年ぶりに日本球界復帰を決めた元DeNA・筒香嘉智（32）の獲得に動く意向が報じられ、重鎮OBは危機感を強めている。【写真】バッティングに集中する筒香嘉智。腕組みする阿部慎之助・監督も「向こう（メジャー）でダメだった選手を獲る必要があるのか。自分のところで育てるという考えがない証拠