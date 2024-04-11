「覚醒剤を使っておかしくなった」自ら通報か、男を逮捕 鹿児島MBCニュース

「覚醒剤を使っておかしくなった」自ら通報か、男を逮捕 鹿児島

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 鹿児島県鹿屋市に住む63歳男が、覚醒剤使用の疑いで逮捕された
  • 覚醒剤を使用しておかしくなった」と自ら110番通報したとのこと
  • 検査で陽性反応が出たといい、警察は入手経路や動機などを調べている
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