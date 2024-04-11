走行中の電車で怒号を飛ばしていたのは、2人の乗客。緑服の男：このやろう！お前来いよ！クソじじい！小競り合いは、非常停止ボタンが押される事態へと発展した。これは、JR上野駅が一時騒然となった緊迫の一部始終を捉えたもの。高齢男性と若い男が電車内で口論に撮影されたのは5日午後3時ごろ。JR上野東京ラインの車内で、青い服を着た高齢の男と、緑色の服を着た若い男が口論を始めた。緑服の男：クソじじい！駅員の所行こう！