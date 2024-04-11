3月4日にファミリーマートが関東エリア限定で販売した氷菓子の「シャインマスカットボンボン」。発売から１週間でほとんどの店舗で売切れ、その後入手困難が続き、幻のお菓子と呼ばれるほどの大ヒット商品となっている。シャリシャリ食感の砂糖でマスカットシロップを包み込んだという「シャインマスカットボンボン」の実食動画がさまざまなSNSであげられ、一度食べてみたいとファミリーマート巡りをする