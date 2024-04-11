東京・千住署で10日、金銭トラブルにより男性を監禁した疑いで、暴力団の組長が逮捕された。二十数年の間に発生した事故の弁済費用が発端で、容疑者は警察署に自ら出頭し、容疑を認めている。弁済費用の数百万円をめぐりトラブル東京・千住署で10日午前、警察の車の中に、じっと目を閉じる男が座っている。指定暴力団「関東関根組」系の組長・渡辺努容疑者（50）だ。渡辺容疑者は、金銭トラブルになった男性を1週間以上、暴力団事