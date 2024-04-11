新たに建設されたウクライナ軍の陣地を視察するゼレンスキー大統領＝ウクライナ・ハルキウ州/Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters（ＣＮＮ）ウクライナのゼレンスキー大統領は１０日、ギリシャで開催中のデルフィ経済フォーラムでインタビューに応じ、トランプ前米大統領の終戦案に「喜んで」耳を傾ける考えを示した。一方で、この問題に慎重に対応する姿勢も示した。報道によれば、これより前、トランプ氏は大