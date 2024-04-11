フリーアナウンサー気象予報士根本美緒（45）が11日、自身のインスタグラムを更新。「みのさんを囲んで、朝ズバメンバーと 朝ズバを作った吉崎さんのさよなら会にて」とつづり、お天気キャスターを務めていた古巣番組（TBS系／2014年3月終了）のメンバーとの集合ショットを公開した。【集合写真あり】「お元気そうで何よりです」79歳・みのもんたの近影「#みのもんたの朝ズバッ」のハッシュタグを付け、1枚の写真をアップ