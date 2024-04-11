元横綱の曙太郎さんが亡くなったことが１１日に分かった。５４歳だった。曙さんは、１９６９年５月８日、米国ハワイオアフ島生まれ。１９９３年３月から２００１年１月まで横綱に在位した。２００３年１１月に日本相撲協会を退職し格闘技イベント「Ｋ―１」参戦。０５年からはプロレスラーとなり全日本プロレス、新日本プロレスなどで活躍した。曙さんの格闘技時代に打撃のコーチを務め、プロレス時代に２０１５年３月２０日