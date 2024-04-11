の新会社名は「」で、社長は映画製作会社代表で弁護士の四宮隆史（しのみやたかし）氏であることが分かった。映画製作会社関係者はこれを聞かされておらず、驚いている。の新会社社長は、「シノさん」と呼ばれる?二刀流実業家?だった。四宮氏は慶応義塾大卒業後、テレビ番組ディレクターとして番組制作に従事。司法試験に合格し、大手のＴＭＩ総合法律事務所で弁護士として勤務した。同所では映画などのリーガル面に携