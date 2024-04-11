2021年にスキャンダルや脱税問題が相次いで発覚した、中国の元トップ女優・鄭爽（てい・そう）さん。一連の騒動で放送中止に追い込まれたドラマの制作会社から訴えられ、賠償金およそ19億円の支払いを命じられていました。鄭さん（2021年）「財務知識の不足などで税金を納めておらず、社会に多大な悪影響を与えました」香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポストによると、その後、鄭さんは賠償金の支払いができず、破産した