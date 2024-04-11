ギネス世界記録は122歳で亡くなった女性を世界最高齢として認定していますが、ペルー政府は「国内に住む男性が124歳を迎えた」と声明を発表しました。誕生日を祝って124と書かれたろうそくを笑顔で吹き消す男性。ペルー政府はこのマルセリーノ・アバドさんについて、「4月5日に124歳の誕生日を迎えた」と発表しました。これまでのギネス世界記録は122歳のフランス人女性で、政府の主張が証明されれば世界最高齢の記録が更