ディスカウントストアの「ドン・キホーテ」を運営するパン・パシフィック・インターナショナルHDは2024年4月8日、渋谷・道玄坂に店舗を構えており、7日に閉店した「ドミセ 渋谷道玄坂通ドードー店」の跡区画に、「キラキラドンキ 渋谷道玄坂通ドードー店」を4月23日にオープンすると発表した。4月5日には、店舗の閉店について、「大々的なオープンから1年を待たずして閉店という一番の『おドろき』を提供する事態になりました」と