アイドルグループ「仮面女子」の猪狩ともかが７日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、過去に殺害予告を受けていたことを明かした。猪狩は送りつけられたＤＭの一部を公開。そこには「本気で殺す」「おめえ家放火したるか！」などと危険な言葉が並んでいる。猪狩から何らかの行動に影響をあたえるようなことはしておらず、言いがかりのような脅迫ＤＭが届いたという。これまでにも何度か脅迫されており、開示請求、警察の捜