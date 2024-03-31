震度3の地震が起きた際、飼い主が心配して水槽を見に行ったときのナマズの姿がSNSで話題となっている。【映像】地震に気付かず爆睡するナマズ注目を集めているのは、地震が起きた際に水槽を見に行った飼い主の投稿。映像に写っているのは「プレコ」という、南米に生息するナマズの仲間。美しい模様を持つ種類が多く、吸盤のような形をした口も特徴的。飼い主によると、この個体は地震にもだいぶ慣れてしまったようで、震度3く