上白石萌音 （C）ORICON NewS inc.オリコン

上白石萌音、明治大学卒業を報告「もう卒業できないかもしれないと…」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 上白石萌音が3月31日、明治大学国際日本学部を卒業したことを報告した
  • 「先生方や友人たちとの出会いに心から感謝しています」とコメント
  • 「不思議のアンテナを張って、生涯学び続けます」と決意を新たにした

◆上白石萌音、明治大学卒業を報告

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