【AFP＝時事】パキスタン最大の都市カラチ（Karachi）に英植民地時代からある刑務所には、農村生活を描いた壁画が飾られている。殺人や誘拐で服役している受刑者たちによる作品だ。刑務所長によると、更正のための美術・音楽プログラムの受講者の中には、地元の芸術団体が支援する展覧会で数千ドルで作品が売れる受刑者もいる。所内のアトリエでAFPの取材に応じたモハメド・イジャズ受刑者（42）は「刑務所に入る前は無責任で