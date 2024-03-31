【ニューデリー時事】インド台湾が急接近している。戦略物資の半導体技術が欲しいインドと、同国を中国に代わるサプライチェーン（供給網）の移転先候補と位置付ける台湾側の思惑が一致。経済的な結び付きを強めている。「注目すべきは、台湾からの友人が参加してくれたことだ」。１３日、インドで行われた半導体３工場のオンライン起工式でモディ首相はこう強調した。台湾半導体受託製造大手、力晶積成電子製造（ＰＳＭＣ