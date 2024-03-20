北朝鮮代表のシン・ヨンナム監督が２０日、２０２６年北中米Ｗ杯アジア２次予選の日本戦（２１日＝国立）に向けて公式会見に出席した。会見前には、日本サッカー協会の関係者から異例の通達が行われた。２月末になでしこジャパンと対戦した北朝鮮代表の会見で、同チームのリ・ユイル監督に対してリスペクトを欠く言動があったと指摘。その上で「登壇者に対しては、リスペクトを持った形で会見に参加していただけますよう、よろ