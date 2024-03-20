小腹がすいた時やお財布が寂しい時など、何かとお世話になる機会が多いインスタントラーメン。味のバリエーションは実にさまざまですが、定番とされる塩味が一番好きという人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、インスタントラーメン界最強の塩味はどの商品なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位サッポロ一番 塩らーめん 利尻昆布だし仕上げ2位マルちゃん正麺 旨塩味1位？？？⇒全てのラン