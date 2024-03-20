千葉県旭市のため池で2歳くらいの男の子が溺れているのが見つかりました。男の子は救助されましたが意識不明の重体です。【映像】現場の様子19日午後3時ごろ、旭市の袋公園にあるため池で「2歳の男の子がおぼれて意識がない」などと母親から119番通報がありました。警察によりますと、男の子は午後1時ごろに母親と兄と一緒に公園に来ていて、池で浮いているのが見つかる15分ほど前まで、近くの滑り台で遊んでいました。男の