3月15日（金）日本テレビ系で放送の「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？」で、木村昴が番組史上27組目の全問正解を達成し、賞金300万円を獲得！今回の放送は、この番組で、1年間助っ人として大人たちのピンチを救って活躍してくれた小学5年生の5人が番組を卒業する「卒業SP」。この5人にとって最後に見届ける挑戦者となったのが、「ドラえもん」や「呪術廻戦」など子どもたちが大好きなアニメの声優を務め、子ども向け番組のM