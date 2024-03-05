［東京５日ロイター］ - 塩野義製薬は５日、新型コロナウイルス感染症の経口治療薬「ゾコーバ」が同日付で日本での通常承認を取得したと発表した。これまで緊急承認を受けていたが、通常承認により、処方時に必要とされていた文書による患者の同意手続きが不要となる。