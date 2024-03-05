英会話教室大手「ECC」花房雅博代表取締役社長が4日、フリーアナウンサーの近藤光史（76）のMBSラジオ「こんちわコンちゃんお昼ですょ！」に生出演。今月1日に発表された、ドジャース大谷翔平投手との共同子供留学支援プロジェクトの秘話を明かした。今月1日に発表された同プロジェクト。子供たちの夢や可能性を世界に広げていくことを目的とし、日本の小学4年生から高校3年生までの100人を、今年8月の米国留学に招待する。