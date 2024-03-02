ロシアの作家ウリツカヤ氏＝2019年（タス＝共同）ロシア法務省は1日、現代ロシアを代表する女性作家リュドミラ・ウリツカヤ氏をスパイとほぼ同義の「外国のエージェント（代理人）」に指定したと発表した。各種のメディアを通じてウクライナ侵攻に反対し、「LGBT（性的少数者）の思想を宣伝した」と説明している。ロシアはLGBTに関する情報拡散を法律で禁じている。ウリツカヤ氏は小説「ソーネチカ」で世界的に注目され、「陽