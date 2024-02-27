Adam Jourdan[ブエノスアイレス ２６日 ロイター] - スペイン科学研究高等会議（ＣＳＩＣ）は２５日、Ｈ５型高病原性鳥インフルエンザ南極大陸本土で初めて確認されたと明らかにした。同大陸に生息するペンギンへの感染リスクも出ている。アルゼンチンの科学者が２４日、南極のプリマベラ基地近くで発見した海鳥少なくとも１羽の死骸からウイルスを確認したという。南極地域ではこれまで、近隣の島でジェンツーペンギンなど