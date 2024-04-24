ＦＤＡは食料品店の牛乳から鳥インフルエンザのウイルス粒子が検出されたことを受け追加検査の実施を発表/Sarah Silbiger/Getty Images（ＣＮＮ）米食品医薬品局（ＦＤＡ）は２３日、食品店で販売された牛乳の中からＨ５Ｎ１型鳥インフルエンザのウイルス粒子が見つかったと発表した。そうした牛乳を飲んだとしても安全性に問題はないとの見方を示している。ＦＤＡは畜牛の鳥インフルエンザ流行に関する更新情報の中で、高感度検査