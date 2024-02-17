2023年4月、放送開始から40年になった『タモリ倶楽部』（テレビ朝日系）の放送が終了。そして先ごろ、『ブラタモリ』（NHK）がレギュラー放送終了との発表があった。「理由は、やはり年齢が大きいのでしょう。タモリさんも78歳になります。自宅周辺をウオーキングして足腰を鍛えていますが、『ブラタモリ』は歩く距離も長いので、しんどいのかもしれません。今後、残るレギュラー番組は『ミュージックステーション』（テレビ朝