【モデルプレス＝2024/01/29】バーガーキングが新規開店のため、空き物件を公募する「バーガーキングを増やそう」キャンペーンを実施する。例をみないユニークな企画が、多くの注目を集めている。【写真】草なぎ剛、突如マクドナルドでアルバイトハイテンションな接客で笑顔満開◆「バーガーキングを増やそう」キャンペーンとは「バーガーキングを増やそう」公式ホームページには、「店舗数を増やしたいのですが、物件探しに困っ