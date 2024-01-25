受験シーズンの最中に、コロナの感染者が急増しています。今後感染状況はどうなっていくのでしょうか。【画像】変異株「JN.1」主な症状…今年に入ってからも新型コロナの感染者増え続ける感染症に詳しい国際医療福祉大学の松本哲哉主任教授に聞きます。■インフルと新型コロナの患者数が逆転東京都の新型コロナウイルスの感染状況が発表されました。1月15日から21日までの1医療機関あたりの感染者数は8.33人。今年に入って