日々の晩酌にも、仕事終わりの1杯にも。多くの人にとって欠かせないビール系飲料。1日頑張った自分へのご褒美に欠かせないという人も多いと思いますが、2023年10月に酒税法が改正されることを知っていますか？ビール・発泡酒・第3のビール、それぞれにかかる酒税は、どのように変化するのでしょうか。 ビールは今までより安く！2026年には3種の酒税率が統一に 財務省「酒税に関する資料」