子供の能力を最大限に伸ばすにはどうすればいいか。ベストセラー『思考の整理学』の著者である外山滋比古さんは「人間が生まれながらに持つ『自然知能』を引き出すには、生後6カ月くらいから始め、4歳くらいに基礎を修了しなくてはならない」という。遺作となる『自然知能』（扶桑社）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／maruco※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maruco■日本語の「自然」には人間が含まれてい