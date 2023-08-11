【モデルプレス＝2023/08/11】平野紫耀が11日、自身の公式Instagramを更新。金髪姿に反響が寄せられている。【写真】平野紫耀、金髪ヘア◆平野紫耀、撮影方法が話題「星に願いを」というコメントとともに、下からのアングルで自身と星空を収めた写真を公開した平野。この投稿にファンからは「かっこよすぎ」「絵になる」「星空も平野くんも美しい」「この撮り方すごい！どうなってるんだろう？」「どう写真撮ってるんだ！？」など