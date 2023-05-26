韓国のアシアナ航空の旅客機が上空をドアが開いた状態で飛行し、乗客12人が呼吸困難などで、病院に搬送されました。乗客が無理やりドアを開けたとみられています。韓国政府などによりますと、26日、済州空港を出発したアシアナ航空の旅客機が飛行していたところ、目的地の大邱空港に到着する直前、突然ドアが開いたということです。旅客機はドアが開いたままの状態で飛行を続け、無事着陸しましたが、乗客194人のうち12人がショッ