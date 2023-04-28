2023年4月28日（金）より全国公開中、新田真剣佑初のハリウッド映画主演作となる『聖闘士星矢 The Beginning』（原題：ナイツ・オブ・ザ・ゾディアック）より、アクロバティックな格闘シーンが解禁となった。『聖闘士星矢 The Beginning』（原題：ナイツ・オブ・ザ・ゾディアック）はハリウッド制作の特撮実写映画。原作は全世界で累計5000万部を超え、アニメシリーズが世界中で人気となった、車田正美原作『聖闘士星矢』。ギリシ