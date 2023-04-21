まるで“プリウスSUV”？ 新型「bZ スポーツ クロスオーバー コンセプト」トヨタは2023年4月18日に上海モーターショー2023で、2台の新型SUV「bZ SPORT Crossover Concept（以下bZ スポーツ クロスオーバー コンセプト）」と「bZ FlexSpace Concept（以下bZ フレックススペース コンセプト）」を世界初公開しました。なかでも、スポーティなスタイルを持つbZ スポーツ クロスオーバー コンセプトについて、SNSなどでは様々な反