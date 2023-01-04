波紋を呼ぶ利上げ「日銀の黒田東彦総裁（78歳）は、在任期間の歴代最長記録を更新中です。しかし、さすがに再任はもうない。それどころか、任期満了前に辞任を決断するかもしれません」（全国紙経済部デスク）黒田氏は東大法学部在学中に司法試験に合格。国家公務員試験では2位で旧大蔵省に入省した学究肌の超秀才だった。だが、日銀が抱える宿年の課題を解決するには至らず、晩節を汚しつつある。Photo by gettyimages '22年12月2